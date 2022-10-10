21 из 23 россиян, пытавшихся попасть в РК на яхтах, отказано во въезде

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После того, как в сентябре в России была объявлена частичная мобилизация, более 20 россиян в возрасте от 20 до 30 лет попытались проникнуть в РК на морских яхтах. Об этом сообщил журналистам депутат Национального собрания РК Ан Хо Ён, член парламентского комитета по вопросам продовольствия, сельского и лесного хозяйства. С 1 по 5 октября в территориальных водах РК в Восточном море были обнаружены пять яхт с гражданами России на борту. Четыре из них пытались войти в порты. 23 человека, прибывшие на яхтах, подали заявки на въезд в страну. Однако министерство юстиции разрешило въезд только двоим из них, которые ранее побывали в РК. Остальным было отказано во въезде из-за неясной цели прибытия и отсутствия подтверждающих документов. Первая из этих яхт с десятью россиянами на борту вошла первого октября в порт Пусан. Не получив разрешения на въезд в страну, россияне отправились в порт Пхохан, который покинули во второй половине дня. В тот же день яхта с пятью гражданами России на борту пыталась войти в порт Сокчхо, но и в данном случае последовал отказ во въезде. В порт Пхохан позже прибыли две яхты, на каждой из которых находились по четыре человека. Лишь двоим из них было разрешено сойти на берег. 7 октября в воды близ Пусана вошло польское судно, направлявшееся из Владивостока в Манилу. На второй день оно покинуло южнокорейские воды. На его борту находились три россиянина. Депутат Ан Хо Ён считает, что РК может стать транзитным пунктом для беглецов из России. В этой связи необходимо подготовить детальный план реагирования на сложившуюся ситуацию с учётом двусторонних отношений и соблюдения прав человека.