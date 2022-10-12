Спецпредставители РК и Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР

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12 октября спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон встретился с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, находящимся с визитом в РК. Стороны обсудили вопросы противодействия северокорейской ядерной угрозе. Они обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове, включая принятие Пхеньяном ядерной доктрины, а также проведение Севером учений по применению тактического ядерного оружия. Они отметили важность сотрудничества РК, США и Японии в противодействии ракетной и ядерной угрозам КНДР, договорившись дать жёсткий ответ совместно с мировым сообществом в случае продолжения Севером недружественных действий. Ким Гон и Такэхиро Фунакоси договорились продолжать сотрудничество в возвращении Северной Кореи за стол переговоров.