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Политика

Спецпредставители РК и Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР

Write: 2022-10-12 14:46:36

Спецпредставители РК и Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР

Photo : YONHAP News

12 октября спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон встретился с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, находящимся с визитом в РК. Стороны обсудили вопросы противодействия северокорейской ядерной угрозе. Они обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове, включая принятие Пхеньяном ядерной доктрины, а также проведение Севером учений по применению тактического ядерного оружия. Они отметили важность сотрудничества РК, США и Японии в противодействии ракетной и ядерной угрозам КНДР, договорившись дать жёсткий ответ совместно с мировым сообществом в случае продолжения Севером недружественных действий. Ким Гон и Такэхиро Фунакоси договорились продолжать сотрудничество в возвращении Северной Кореи за стол переговоров.
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