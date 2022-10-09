Пхеньян испытал стратегические крылатые ракеты большой дальности

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12 октября северокорейский лидер Ким Чон Ын руководил испытательными пусками двух стратегических крылатых ракет большой дальности подразделения тактических ядерных операций. Как сообщила газета «Нодон синмун», главный печатный орган Трудовой партии Кореи, целью испытаний была проверка надёжности и технической стабильности ракетной системы. Ракеты пролетели по эллиптической траектории над Западным (Жёлтым) морем, поразив заданные цели на расстоянии 2 тыс. километров от места пуска. Полёт продлился 170 минут,- говорится в сообщении. Ким Чон Ын выразил удовлетворение высокими возможностями реагирования ядерных войск на потенциальную угрозу. «В ходе испытаний доказана готовность одним ударом безоговорочно, мобильно, точно и мощно нанести контрудар любыми системами вооружений и подавить противника»,- отметил северокорейский лидер. Он напомнил, что прошедшие испытания являются ещё одним «чётким предупреждением врагам» и демонстрацией сдерживающих возможностей вооружённых сил. Ким Чон Ын призвал к дальнейшему расширению «оперативной сферы ядерных стратегических вооружённых сил». Ранее северокорейские СМИ сообщили о состоявшихся с 25 сентября по 9 октября учениях тактических ядерных подразделений в ответ на совместные военные учения РК и США.