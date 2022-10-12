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Политика

РК и Уругвай договорились ускорить переговоры о свободной торговле

Write: 2022-10-13 10:47:25Update: 2022-10-13 11:05:57

РК и Уругвай договорились ускорить переговоры о свободной торговле

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Хан Док Су и президент Уругвая Луис Лакалье Поу договорились ускорить переговоры по  соглашению о свободной торговле между Сеулом и южноамериканским торгово-экономическим блоком МЕРКОСУР. Седьмой раунд переговоров, начавшихся в 2018 году,  состоялся в сентябре прошлого года. Уругвай председательствует на постоянной основе в МЕРКОСУР, в который входят также Бразилия, Аргентина и Парагвай. На эти четыре страны приходится около 70% населения и 68% экономики Южной Америки. В ходе переговоров достигнута договорённость о расширении сотрудничества в сферах промышленного строительства, обороны и рыболовства. Хан Док Су попросил президента Уругвая поддержать южнокорейскую заявку на проведение в Пусане Всемирной универсальной выставки 2030 года. Уругвай — второй пункт в программе поездки главы южнокорейского правительства по странам Центральной и Южной Америки. Он уже побывал в Чили, а из Уругвая отправится в Аргентину. Предыдущий визит премьер-министра РК в Уругвай состоялся в 2011 году. 
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