Более 200 кораблей КНР ежегодно входят в территориальные воды РК

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Китайские военные корабли регулярно входят в южнокорейские территориальные воды. Как сообщили в Разведывательном управлении министерства обороны, за последние четыре года фиксировалось свыше 200 случаев ежегодно. С января по август этого года зарегистрированы 170 нарушений китайскими кораблями южнокорейских территориальных вод, в том числе, границ исключительной экономической зоны. Согласно международному праву, иностранные гражданские суда могут проходить через территориальные воды, пользуясь правом мирного прохода. Однако военные корабли становятся объектом пристального наблюдения во избежание конфликтных ситуаций. Ранее в министерстве обороны РК сообщали о планах по ужесточению мер реагирования в зависимости от глубины проникновения и количества фактов вхождения в территориальные воды страны.