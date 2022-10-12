ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию

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Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Документ, представленный Евросоюзом, поддержали 143 страны. Против проголосовали 5 государств - Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. 35 стран воздержались. Среди них Армения, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Ещё 10 государств, включая Азербайджан, Иран и Туркменистан, отказались от участия в голосовании. В резолюции, в частности, отмечается, что референдумы «в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины» являются «незаконными», «противоречащими международному праву» и «несовместимыми с Уставом ООН». В ней содержится призыв к России «вывести все свои вооружённые силы с территории Украины». В отличие от резолюций Совета Безопасности, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы.