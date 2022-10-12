В РК активизируется оборонная промышленность

Корейское агентство оборонного развития намерено до 2027 года в два раза увеличить объёмы оборонной промышленности и ускорить создание трёхкомпонентной системы противоракетной обороны. Об этом было объявлено 13 октября в ходе парламентской инспекции. Задачи будут реализованы за счёт сокращения сроков поставок вооружений и увеличения объёмов продаж продукции оборонной промышленности. Для этого южнокорейские военные продвигают подписание договора с США о взаимных поставках вооружений, работают над созданием системных механизмов, способствующих выходу на рынки развитых стран. Планируется упростить систему одобрения экспорта оборонных технологий с целью снижения расходов профильных компаний при поставках за рубеж. В настоящий момент в РК разрабатываются 197 проектов в военной области. Семь из них будут завершены в этом году. Среди них мобильная управляемая ракета «Сингун» класса «земля-воздух» и минный тральщик. Бюджет проектов, целью которых является повышение обороноспособности страны, составит в следующем году 17 трлн 18 млрд вон или 12 млрд долларов, что на 2% больше, чем в этом году.