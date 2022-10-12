Пуски ракет приведут к дестабилизации северокорейского режима

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В министерстве по делам воссоединения РК прокомментировали испытательные пуски двух стратегических крылатых ракет большой дальности, проведённые 12 октября подразделениями тактических ядерных операций Северной Кореи. Как подчеркнул представитель министерства, такие действия приведут лишь к дестабилизации северокорейского режима. В этой связи Сеул призывает Пхеньян вернуться к диалогу и ответить на предложение Сеула о предоставлении помощи в развитии в обмен на отказ от ядерного оружия. Представитель министерства подчеркнул, что действия северокорейского режима усугубят его международную изоляцию, усилив санкционное давление на Пхеньян, что приведёт к ухудшению положения простых северян. Он также отметил, что запуски крылатых ракет не нарушают резолюции Совбеза ООН, но они были осуществлены подразделениями тактических ядерных операций.