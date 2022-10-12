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Политика

В РК обсуждают ситуацию с силами расширенного сдерживания

Write: 2022-10-13 13:34:41Update: 2022-10-13 14:13:20

В РК обсуждают ситуацию с силами расширенного сдерживания

Photo : YONHAP News

Правительство РК подробно рассматривает различные варианты укрепления сил расширенного сдерживания северокорейских угроз. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе состоявшейся 13 октября краткой встречи с журналистами по прибытии на работу. Он отметил, что в РК и США высказываются различные мнения относительно расширенного сдерживания, которые подразумевают также и ядерное оружие. Юн Сок Ёль уклонился от прямого ответа на вопрос о том, действительно ли Сеул обращался к США с просьбой заключить соглашение о совместном использовании ядерного оружия. Южнокорейский лидер сказал, что ему, как президенту, сложно прямо отвечать на вопросы, относящиеся к сфере безопасности. В тот же день газета «Чосон ильбо» сообщила, что Сеул предложил Вашингтону разместить в РК тактическое ядерное оружие в случае проведения Пхеньяном седьмого по счёту ядерного испытания. Отмечается, что стороны обсуждают варианты реализации данного предложения. Речь может идти о размещении американского атомного авианосца и атомной подводной лодки с ядерным оружием на ротационной основе у берегов РК.
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