Компании РК в Китае освобождены от экспортного контроля США на год

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США на год освободили иностранные компании, разместившие производство в Китае, от ограничений на экспорт в эту страну оборудования для производства высокотехнологичных полупроводников. Среди них южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix. Ранее высказывались опасения, что такие меры отрицательно скажутся на южнокорейских производителях полупроводников, работающих в Китае. Теперь на первый план вышел вопрос, что будет через год. Завод Samsung Electronics по производству NAND-памяти находится в Сиани, а заводы SK Hynix в Уси и Даляне. Для поддержания их работоспособности постоянно требуется закупка американских запчастей для оборудования и присутствие технических специалистов из США. Согласно новым ограничительным мерам, для ввоза оборудования американского производства иностранные компании, работающие в Китае, должны получать предварительное разрешение, что значительно затягивает процедуру материального обеспечения, осложняя техническое обслуживание производственных линий. Отсрочка вышеуказанных мер на год может быть связана со значительной долей Samsung Electronics и SK Hynix в мировой цепочке поставок полупроводников. Между тем, в Samsung пока никак не прокомментировали решение об отсрочке, а в SK Hynix заявили, что приложат усилия для обеспечения бесперебойной работы заводов в Китае в тесном сотрудничестве с министерством торговли США. При этом пока не до конца понятно дальнейшее развитие ситуации. Американское правительство ранее сообщало, что продолжит консультации с южнокорейской стороной относительно степени ограничений на поставки полупроводникового оборудования в КНР. Правительство РК сообщило о намерении в ближайшее время начать работу двустороннего канала для обсуждения данного вопроса.