Чху Гён Хо: Повышение учётной ставки Банка Кореи оправданно

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Решение комитета по денежно-кредитной политике Банка Кореи о повышении учётной ставки на 0,5% вполне оправданно. Об этом заявил 12 октября на встрече с журналистами в Вашингтоне вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо. Он находится в США для участия в заседании министров финансов и управляющих центральными банками «Большой двадцатки». По словам вице-премьера, необходимо уделить внимание уязвимым слоям населения, но это не исключает необходимости повышения учётной ставки. Он добавил, что, если не повышать ставку, то это приведёт к сохранению нестабильности валютного курса. Чху Гён Хо отметил, что проблема ослабления национальной валюты касается не только РК, но и других стран. Одновременно он подчеркнул, что иностранные инвесторы не высказывают опасений об устойчивости РК к внешним факторам. Вице-премьер также отметил, что повышение учётной ставки позволит стабилизировать рынок недвижимости и замедлить рост долгов домохозяйств.