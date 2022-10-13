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14 октября в 1:49 ночи Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в направлении Восточного моря. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, запуск осуществлён из района аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна. Ракета пролетела около 700 километров, достигнув максимальной высоты около 50 км и скорости 6 Маха. Кроме того, северокорейские вооружённые силы произвели около 170 артиллерийских выстрелов по морским буферным зонам, установленным в соответствии с межкорейским соглашением о снижении военной напряженности от 2018 года. 130 артиллерийских выстрелов произведены в направлении Жёлтого моря с территории провинции Хванхэдо в период с 1:20 до 1:25, и около 40 подобных выстрелов - в Восточное море из провинции Канвондо с 2:57 до 3:07. Пуск ракеты произошёл после того, как около десяти северокорейских военных самолетов с 22:30 13 октября до 00:20 14 октября совершали облёт межкорейской границы. Южнокорейские вооружённые силы в ответ подняли в воздух истребители F-35A. По сообщению представителя Генерального штаба Корейской народной армии, запуск баллистической ракеты является ответом на «провокационные действия южнокорейских военных, которые 13 октября в течение примерно десяти часов вели артиллерийский огонь вблизи передовой зоны обороны пятого корпуса Корейской народной армии. «Провокационные действия Северной Кореи подрывают мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и во всём мире»,- говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК.