Сеул осудил действия Пхеньяна

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14 октября, сразу после запуска Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности, в Сеуле состоялось заседание Совета национальной безопасности при президенте РК под председательством начальника управления национальной безопасности Ким Сон Хана. Его участники отметили, что проводимые Севером запуски баллистических ракет являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Артиллерийские стрельбы в пределах морской буферной зоны и полёты военной авиации в приграничной зоне нарушают межкорейское соглашение в военной области от 19 сентября 2018 года. При этом Север пытается оправдать свои действия, представляя их в качестве ответа на регулярные учебные стрельбы южнокорейских вооружённых сил. Участники заседания решительно осудили действия Пхеньяна, повышающие военную напряжённость. Они подчеркнули, что Пхеньян ответит за такие шаги, призвав Совет Безопасности ООН проявить ответственную позицию в данном вопросе.