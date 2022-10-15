В РК продолжается рост занятости

Photo : YONHAP News

По данным Национального статистического управления, в конце сентября текущего года численность занятого населения РК составила 28 млн 389 тыс. человек. Это на 707 тыс. человек больше, чем год назад. Занятость растёт 19 месяцев подряд, хотя темпы её роста сокращаются четыре месяца подряд. Работу имеют 62,7% населения страны старше 15 лет, что является самым высоким показателем за сентябрь с 1982 года. Наибольший прирост числа рабочих мест достигнут в обрабатывающей промышленности. Далее следуют здравоохранение, социальное обеспечение, гостиничный и ресторанный бизнес, сельское хозяйство. В сфере услуг и торговли число рабочих мест сократилось. Уровень безработицы сократился на 0,3%, составив 2,4% трудоспособного населения, что является минимальным показателем с 1999 года. Однако безработица среди молодёжи до 30 лет увеличилась за год на 0,7% и достигла 6,1%. Численность экономически неактивного населения, то есть, тех, кто не работает и не ищет работу, а также не входящих в состав рабочей силы, составила 16 млн 191 тыс. человек. Это на 495 тыс. меньше, чем годом ранее.