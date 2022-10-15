Впервые за пять лет Сеул ввёл санкции в отношении Пхеньяна

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Впервые за последние пять лет Сеул ввёл пакет санкций в отношении Пхеньяна в ответ на пуски ракет. В санкционный список вошли 15 физических лиц и 16 организаций. Об этом сообщили 14 октября в МИД РК, решительно осудив участившиеся ракетные пуски и другие недружественные действия Пхеньяна, в числе которых отработка действий по условному применению тактического ядерного оружия. Физические лица, вошедшие в санкционный список, работают в северокорейской генеральной торговой компании «Ёнбон» и Национальной академии оборонных наук (ранее 2-я Академия естественных наук), которые находятся под санкциями СБ ООН. Они причастны к финансовому и материальному обеспечению северокорейской программы разработки ракетного вооружения и оружия массового уничтожения, поставкам сырья и материалов. Они занимаются обеспечением средств за счёт эксплуатации северокорейских рабочих, осуществляют контрабанду минеральных ресурсов, используют суда, находящиеся под санкциями. Южнокорейские компании, работающие с вышеуказанным лицами и организациями без соответствующего разрешения, подвергнутся строгому наказанию.