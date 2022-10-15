В Сеуле обеспокоены замедлением темпов роста экономики

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Правительстве РК вновь выразило опасения по поводу замедления темпов роста экономики. Как отмечается в октябрьском докладе министерства планирования и финансов, под влиянием внешних факторов в стране сохраняется высокая инфляция, а темпы восстановления экспорта замедлились. В сентябре рост экспорта составил лишь 2,8% в годовом исчислении. Среднесуточный рост экспорта, учитывающий количество рабочих дней, составил лишь 0,4%. Напротив, в связи со значительным ростом импорта впервые за 25 лет дефицит торгового баланса отмечается шесть месяцев подряд. На этом фоне в августе в платёжном балансе страны также отмечен дефицит в размере 3 млрд 50 млн долларов. Между тем, в сентябре, по мнению правительства, ситуация с платёжным балансом может улучшиться. В августе отмечено сокращение объёмов промышленного производства. Это коснулось производства полупроводников, химической продукции и электрооборудования. Однако ситуация на внутреннем рынке улучшилась благодаря восстановлению сферы контактных услуг и повышению уровня занятости.