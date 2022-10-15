Экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий сократился

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В сентябре объём южнокорейского экспорта в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сократился на 2,2% в годовом исчислении, составив 20 млрд 860 млн долларов. Об этом сообщили 14 октября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Снижение экспорта продолжается третий месяц подряд, что происходит впервые с января 2020 года. Отмечено сокращение продаж полупроводников, дисплеев, компьютеров и периферийных устройств. Среди наиболее востребованных экспортных товаров ИКТ выросли поставки мобильных телефонов на 21,2%. Экспорт в США и Японию вырос, а в Китай, Вьетнам и Евросоюз сократился. Импорт в сфере ИКТ вырос на 13,7%, составив 12 млрд 930 млн долларов, что является рекордным показателем, обусловленным ослаблением воны. Таким образом, профицит торгового баланса в данном сегменте составил 7 млрд 940 млн долларов. Это на 2 млрд 150 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. На ИКТ пришлось 36,3% всего отечественного экспорта.