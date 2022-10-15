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РК помогает Филиппинам развивать сельское хозяйство

Write: 2022-10-14 14:43:03Update: 2022-10-14 14:57:30

РК помогает Филиппинам развивать сельское хозяйство

Правительство РК приняло решение о строительстве объектов обработки сельскохозяйственной продукции на Филиппинах в целях повышения доходов местных фермеров. Как сообщили в Корейском агентстве международного сотрудничества (KOICA), совместно с Глобальным институтом зелёного роста с 2019 года на филиппинском острове Миндоро проводится программа развития сельскохозяйственных регионов, на реализацию которой выделено 5 млн долларов. В её рамках будут построены четыре объекта по переработке каламанси, кокосов, бананов и водорослей. Церемония начала строительства состоялась 12 октября. На объектах будут производить фруктовые консервы и соки. Они будут готовы к эксплуатации в следующем году. Проект позволит значительно повысить доходы местных фермеров и создать около 300 рабочих мест. 
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