РК помогает Филиппинам развивать сельское хозяйство

Правительство РК приняло решение о строительстве объектов обработки сельскохозяйственной продукции на Филиппинах в целях повышения доходов местных фермеров. Как сообщили в Корейском агентстве международного сотрудничества (KOICA), совместно с Глобальным институтом зелёного роста с 2019 года на филиппинском острове Миндоро проводится программа развития сельскохозяйственных регионов, на реализацию которой выделено 5 млн долларов. В её рамках будут построены четыре объекта по переработке каламанси, кокосов, бананов и водорослей. Церемония начала строительства состоялась 12 октября. На объектах будут производить фруктовые консервы и соки. Они будут готовы к эксплуатации в следующем году. Проект позволит значительно повысить доходы местных фермеров и создать около 300 рабочих мест.