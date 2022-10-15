Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

«Дом Кореи» знакомит мексиканцев с корейской культурой

Write: 2022-10-14 14:46:58Update: 2022-10-14 14:58:26

«Дом Кореи» знакомит мексиканцев с корейской культурой

Photo : YONHAP News

С 13 октября в мексиканском городе Гуанахуато проходит 50-й Международный фестиваль искусства Сервантино. Гостей фестиваля могут посетить «Дом Кореи», который открыт местным корейским культурным центром. В нём проходят фотовыставка туристических контентов, выставки каллиграфии, корейской культуры и традиций. «Дом Кореи» вызвал большой интерес гостей фестиваля. В церемонии его открытия приняли участие министр культуры, спорта и туризма РК Пак По Гюн, посол РК в Мексике Со Чжон Ин, министр культуры Мексики Алехандра Фраусто, председатель оргкомитета фестиваля Марианна Сервантино. Алехандра Фраусто выразила надежду на то, что «Дом Кореи» внесёт вклад в развитие двусторонних отношений, отметив, что в этом году исполняется 60 лет дипотношений между РК и Мексикой. «Дом Кореи» будет открыт до 30 октября, последнего дня работы фестиваля. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >