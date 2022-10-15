«Дом Кореи» знакомит мексиканцев с корейской культурой

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С 13 октября в мексиканском городе Гуанахуато проходит 50-й Международный фестиваль искусства Сервантино. Гостей фестиваля могут посетить «Дом Кореи», который открыт местным корейским культурным центром. В нём проходят фотовыставка туристических контентов, выставки каллиграфии, корейской культуры и традиций. «Дом Кореи» вызвал большой интерес гостей фестиваля. В церемонии его открытия приняли участие министр культуры, спорта и туризма РК Пак По Гюн, посол РК в Мексике Со Чжон Ин, министр культуры Мексики Алехандра Фраусто, председатель оргкомитета фестиваля Марианна Сервантино. Алехандра Фраусто выразила надежду на то, что «Дом Кореи» внесёт вклад в развитие двусторонних отношений, отметив, что в этом году исполняется 60 лет дипотношений между РК и Мексикой. «Дом Кореи» будет открыт до 30 октября, последнего дня работы фестиваля.