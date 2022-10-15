Услуги сервиса Какао восстановлены не полностью

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Компания Kakao не смогла полностью восстановить нормальную работу своих сервисов после пожара, произошедшего во второй половине дня 15 октября в центре обработки данных в районе Пхангё города Соннама провинции Кёнгидо. По данным представителя компании, основные функции мобильного сервиса обмена сообщениями Какао Talk были восстановлены примерно через 10 часов после пожара. Чуть больше времени потребовалось на восстановление сервисов вызова такси, сервисов отслеживания работы метро и наземного общественного транспорта. Однако такие функции как обмен фотографиями и видеофайлами, создание открытых чатов, прокат велосипедов и навигация до сих пор доступны не полностью. Затянувшееся восстановление работы связано с пошаговыми процедурами проверки безопасности, которые проводятся в центре обработки данных. По данным предварительного расследования, возгорание одного из 30-ти резервных источников питания серверов произошло на третьем подземном этаже здания. Расследование продолжается. Это первый масштабный сбой в работе сервисов Kakao после начала их работы в 2010 году.