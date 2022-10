В Пусане состоялся концерт группы BTS

Photo : YONHAP News

15 октября в Пусане состоялся концерт всемирно известной южнокорейской группы BTS под названием Yet To Come in Busan в поддержку заявки города на проведение Всемирной универсальной выставки World Expo-2030. Крупнейший в городе стадион Busan Asiad заполнили 52 тыс. фанатов группы, приехавших со всего мира. Концерт транслировался на больших экранах, установленных в международном терминале порта Пусан и на пляже Хэундэ. Таким образом, около 12 тыс. человек, которых стадион не вместил, могли посмотреть концерт вне стадиона. Для иностранных фанатов концерт также транслировался в прямом эфире на различных онлайн-платформах. Это было первое выступление группы на родине с марта этого года, когда группа дала в Сеуле концерт под названием Permission to Dance on Stage. Кроме того, это был первый за три года концерт BTS без ограничений на количество зрителей. На предыдущем концерте, состоявшемся на Олимпийском стадионе в Сеуле, могли присутствовать максимум 15 тыс. зрителей. После исполнения песни Dynamite небо над Пусаном осветили красочные фейерверки. Концерт привлёк внимание средств массовой информации, поскольку это мог быть последний шанс увидеть на сцене всех семерых участников группы одновременно. В июне участники BTS заявили, что в ближайшее время сосредоточатся на сольных проектах, приостановив групповую деятельность.