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Президент Юн Сок Ёль призвал правительство навести порядок на рынке мобильных сервисов, чтобы предотвратить сбои, подобные сбою в работе Kakao Corporation. В ходе краткой встречи с журналистами по прибытии на работу 17 октября глава государства сказал, что в сложившейся ситуации должна разобраться Комиссия по добросовестной конкуренции. Монополия вредит любому рынку, в том числе, рынку мобильных сервисов, - отметил Юн Сок Ёль. Он напомнил, что верит в свободную рыночную экономику, которая гарантирует разумное распределение ресурсов и доходов посредством честной конкуренции. Сервис обмена сообщениями Kakao Talk, учитывая его популярность, эквивалентен национальной службе связи, поэтому правительство примет меры для предотвращения подобных проблем в будущем,- подчеркнул глава государства. Выход из строя сервисов Kakao выявил серьёзную уязвимость в одной из самых технологически развитых стран мира, что вызвало вопросы о доминировании одной компании на рынке связи и необходимости государственного вмешательства для устранения структурных недостатков.