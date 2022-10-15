Пхеньян нарушил межкорейское соглашение в военной области

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14 октября северокорейские вооружённые силы произвели около 400 артиллерийских выстрелов по морским буферным зонам, установленным в соответствии с межкорейским соглашением о снижении военной напряжённости от 2018 года. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, примерно с 17:00 до 18:30 из района Чанчжон провинции Канвондо Север произвёл около 90 выстрелов в направлении Восточного моря. Столько же залпов было осуществлено в период с 17:20 до 19:00 из района залива Хэчжу на юге провинции Хванхэдо. Около 210 выстрелов произведено из района Чансангот уезда Ёнён-гун провинции Хванхэ-Намдо. Южнокорейские военные направили Северу несколько сообщений с требованием прекратить враждебные действия. В Объединённом комитете начальников штабов подчеркнули, что они являются прямым нарушением межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости. Ранее в тот же день Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в направлении Восточного моря.