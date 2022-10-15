Премьер-министр РК завершил визит в Центральную и Южную Америку

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17 октября премьер-министр РК Хан Док Су вернулся из поездки по странам Центральной и Южной Америки. В течение девяти дней он встретился с лидерами Чили, Уругвая и Аргентины. На встрече с журналистами, состоявшейся перед возвращением на родину, Хан Док Су отметил, что РК придаёт большое значение сотрудничеству со странами региона в добыче минеральных ресурсов, стремясь диверсифицировать каналы поставок сырья. 11 октября Хан Док Су встретился с президентом Чили Габриэлем Боричом. Стороны договорились повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнёрства. Было подписано три меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере добычи минеральных ресурсов, в сельском хозяйстве и в развитии «демократического диалога». 12 октября Хан Док Су встретился с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, призвав его ускорить подготовку торгового соглашения между РК и южноамериканским общим рынком (Меркосур). Стороны решили наращивать сотрудничество в сфере морских ресурсов, строительстве портов, оборонной области и сельском хозяйстве. 14 октября южнокорейский премьер-министр встретился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Достигнута договорённость о сотрудничестве в сфере добычи лития и других стратегических минеральных ресурсов, а также в вопросе укрепления продовольственной безопасности.