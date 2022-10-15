Дельфина Бибони выпустили на волю

Photo : YONHAP News

16 октября последний индо-тихоокеанский дельфин-афалина по имени Бибони, содержавшийся в аквариуме на протяжении 17 лет, был выпущен в дикую природу. Как сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства РК, Бибони был выпущен из морского бассейна на острове Чечжудо после 70-дневного изучения его адаптации к новым условиям в соответствии с планом правительства по освобождению дельфинов. По словам экспертов, Бибони, дельфин-самец, которому примерно 23 года, был полностью готов вернуться в океан. Дельфина незаконно поймали в водах у острова Чечжудо в 2005 году. С 2013 года в естественную среду были выпущены семь морских млекопитающих семейство афалина. К телу Бибони прикреплено устройство для регулярного наблюдения за его местонахождением, которое будет действовать по крайней мере в течение шести месяцев. По данным министерства морского и рыбного хозяйства РК, в южнокорейских аквариумах в настоящее время содержится 21 дельфин.