Работа сервисов Kakao практически полностью восстановлена

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Kakao Corporation, оператор ряда мобильных сервисов, включая самое популярное в РК приложение для обмена текстовыми сообщениями KakaoTalk, практически полностью восстановила работу своих серверов. Они были повреждены в результате пожара, произошедшего во второй половине дня 15 октября в центре обработки данных в районе Пхангё города Соннама провинции Кёнгидо. По состоянию на 6 часов утра 17 октября удалось восстановить около 95% повреждённых серверов,- сообщил представитель министерства науки и информационно-коммуникационных технологий. Сервис KakaoTalk работает в штатном режиме. Лишь некоторые пользователи испытывают затруднения при отправке видеоклипов большого объёма. Полностью доступны сервис мобильных платежей Kakao Pay, игровая платформа Kakao Games, платформа электронной коммерции Zigzag. Восемь из 13-ти дочерних компаний Kakao, в том числе, интернет-портал Kakao Daum и транспортное приложение Kakao T, которые вышли из строя, также полностью восстановлены. По данным предварительного расследования, причиной пожара стало возгорание одного из 30-ти резервных источников питания серверов на третьем подземном этаже здания. Это первый масштабный сбой в работе сервисов Kakao после начала их работы в 2010 году.