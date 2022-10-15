63% экономистов ожидают рецессии в экономике США

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На днях американская деловая газета Wall Street Journal опубликовала результаты опроса экономистов, 63% которых ожидают рецессии в экономике США в ближайшие 12 месяцев. Об этом сообщила 17 октября телерадиокомпания KBS. По сообщению Wall Street Journal, к концу нынешнего года ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США превысит 4%. В настоящее время она составляет 3-3,25%. В ноябре и декабре ожидаются её повышения. США недавно повысили ключевую процентную ставку на 0,75% в третий раз подряд, но индекс потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, превзошёл ожидания рынка, поднявшись на 8,2% по сравнению с прошлым годом. Эксперты США ожидают резкого роста процентных ставок и последующей рецессии, но президент США Джо Байден сказал, что экономика США по-прежнему сильна, одновременно выразив обеспокоенность глобальной инфляцией. «Инфляция - это глобальная ситуация. Дело не в США, а в других странах, где становится всё хуже,– сказал Джо Байден. Между тем, управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён, который побывал в США для участия в заседаниях министров финансов и глав центральных банков стран Большой двадцатки, а также в заседании Международного валютного фонда, заявил, что США намерены пока поддерживать высокую процентную ставку, чтобы стабилизировать инфляцию. По словам Ли Чхан Ёна, хотя в РК пока нет никаких тревожных сигналов, финансовые власти страны усиливают мониторинг за небанковскими финансовыми учреждениями. Между тем, правительство выражает опасения по поводу замедления темпов роста экономики. Под влиянием внешних факторов в стране сохраняется высокая инфляция, а темпы восстановления экспорта замедлились.