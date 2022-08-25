РК и США проведут масштабные военно-воздушные учения

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В конце октября военные РК и США проведут совместные военно-воздушные учения. Они станут очередным предупреждением в адрес Пхеньяна, который, как полагают эксперты, может провести в ближайшее время ядерные испытания. По данным южнокорейских военных, учения будут проходить с 31 октября по 4 ноября. В них примут участие около 140 южнокорейских самолётов, в том числе, F-35A, F-15K, KF-16, а также примерно 100 самолётов ВВС США, в числе которых F-35B и F-16. В предыдущих совместных военно-воздушных учениях, проходивших в июле, принимали участие около 30 самолётов с обеих сторон. На этот раз масштабы манёвров существенно расширены. Американские F-35B, которые будут задействованы в предстоящих учениях, размещены на базе авиации морской пехоты США Ивакуни на юго-западе японского острова Хонсю. В последний раз РК и США проводили столь масштабные манёвры ВВС в декабре 2017 года. К ним были привлечены около 260 самолётов, в том числе, стратегические бомбардировщики B-1B. Тогда стороны провели крупномасштабные манёвры в ответ на проведение Пхеньяном шестых по счёту ядерных испытаний и запуска межконтинентальной баллистической ракеты.