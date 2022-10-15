Президент РК встретился с президентом МОК

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17 октября президент РК Юн Сок Ёль встретился за ужином с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, прибывшим в Сеул для участия в Генеральной Ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), которая проходит с 18 по 21 октября. Юн Сок Ёль призвал своего собеседника поддержать проведение Зимних юношеских Олимпийских игр 2024 в провинции Канвондо. Обращаясь к другим международным спортивным лидерам, он попросил спланировать мероприятие таким образом, чтобы донести до участников предстоящих игр важность принципа углеродной нейтральности, которому следует МОК. Томас Бах дал положительный ответ, сообщив о планах подготовить программу по повышению понимания проблемы углеродной нейтральности среди молодёжи. Выступая на ужине, Юн Сок Ёль заявил, что правительство РК делает всё возможное для реализации принципов свободы и единства в спорте и стремится внести вклад в развитие мирового сообщества.