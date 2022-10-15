Тони Блинкен: Северная Корея пытается привлечь внимание

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Северная Корея проводит запуски баллистических ракет и совершает другие недружественные действия, чтобы привлечь внимание мирового сообщества. Об этом заявил госсекретарь США Тони Блинкен на состоявшейся 17 октября встрече с бывшим госсекретарём Кондолизой Райс. Он отметил, что прежние власти различными путями пытались решить северокорейскую ядерную проблему, но явных улучшений достичь не смогли. По его словам, с точки зрения Пхеньяна запуски ракет и другие действия, накаляющие ситуацию на Корейском полуострове, осуществляются во избежание «игнорирования» Севера в условиях масштабных геополитических изменений в мире. Блинкен сказал, что в последние месяцы США значительно активизировали взаимодействие с РК и Японией, в том числе, обновив формат совместных военных учений. Это не понравилось северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну, который ответил демонстрацией силы, - добавил Тони Блинкен.