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Политика

Председатели ОКНШ РК, США и Японии встретятся в Вашингтоне

Write: 2022-10-18 12:27:48Update: 2022-10-18 15:20:49

Председатели ОКНШ РК, США и Японии встретятся в Вашингтоне

Photo : YONHAP News

18 октября председатель объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК Ким Сын Гёп отправился с шестидневным визитом в США по приглашению его американского коллеги Марка Милли. 19 октября Ким Сын Гёп примет участие в 47-м заседании военного комитета РК и США, в ходе которого будут обсуждаться такие вопросы как ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове и в регионе, укрепление совместной обороноспособности, передача Сеулу контроля над своими войсками в военное время. 20 октября состоится заседание председателей объединённых комитетов начальников штабов РК, США и Японии, на котором будут затронуты вопросы сотрудничества в военной области, включая  совместные военные учения.  21 октября Ким Сын Гёп посетит стратегическое командование и космическое командование ВС США, чтобы обсудить план расширения стратегического сотрудничества в целях укрепления сил сдерживания и противодействия северокорейским угрозам. Встречи председателей объединённых комитетов начальников штабов РК, США и Японии проводится дважды в год, начиная с 2010 года. 
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