Председатели ОКНШ РК, США и Японии встретятся в Вашингтоне

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18 октября председатель объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК Ким Сын Гёп отправился с шестидневным визитом в США по приглашению его американского коллеги Марка Милли. 19 октября Ким Сын Гёп примет участие в 47-м заседании военного комитета РК и США, в ходе которого будут обсуждаться такие вопросы как ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове и в регионе, укрепление совместной обороноспособности, передача Сеулу контроля над своими войсками в военное время. 20 октября состоится заседание председателей объединённых комитетов начальников штабов РК, США и Японии, на котором будут затронуты вопросы сотрудничества в военной области, включая совместные военные учения. 21 октября Ким Сын Гёп посетит стратегическое командование и космическое командование ВС США, чтобы обсудить план расширения стратегического сотрудничества в целях укрепления сил сдерживания и противодействия северокорейским угрозам. Встречи председателей объединённых комитетов начальников штабов РК, США и Японии проводится дважды в год, начиная с 2010 года.