Лапша быстрого приготовления рамён популярна в РК и за рубежом

Photo : YONHAP News

Лапша быстрого приготовления рамён популярна в РК. Как выяснилось по результатам онлайн-опроса, проведённого Корейской корпорацией по распространению сельскохозяйственной и морской продукции среди пятисот жителей страны старше 15-ти лет, среднестатистический южнокореец ест рамён 1,7 раза в неделю. Для мужчин данный показатель составляет 1,8, для женщин – 1,5. Объём розничного рынка рамён оценивается в 1 млрд 400 млн долларов. Это на 6,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Стоимость рамён выросла за тот же период в среднем на 11%. Почти половину рынка занимает компания «Нонсим». На втором месте «Оттоги» - четверть рынка. Далее следуют компании Samyang Foods, Paldo и другие. Из представленной на рынке продукции наиболее популярным является бренд «Синрамён» компании «Нонсим». Далее следуют «Чин рамён» производства «Оттоги» и Chapagetti производства «Нонсим». Во многом благодаря фильму «Паразиты» выросла популярность рамён за рубежом. В первой половине этого года объём экспорта составил 385 млн долларов, что на 20% превышает показатель того же периода прошлого года. Четверть экспорта рамён приходится на Китай, 12% - на США, чуть меньше – на Японию. В числе остальных импортёров южнокорейской лапши рамён - Тайвань, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Австралия и Индонезия. В числе новых импортёров рамён - Американское Самоа и Маврикий в Африке. Ожидается, что мировой рынок лапши быстрого приготовления, который растёт в среднем на 4% в год, составит через пять лет 52,5 млрд долларов.