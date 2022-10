Участники группы BTS отправятся на военную службу

Photo : YONHAP News

15 октября в Пусане состоялся концерт всемирно известной южнокорейской группы BTS под названием Yet To Come in Busan в поддержку заявки города на проведение Всемирной универсальной выставки World Expo-2030. Это было последнее совместное выступление коллектива перед временной паузой в концертной деятельности. Связано это с тем, что участники группы в ближайшее время начнут проходить обязательную военную службу. Как сообщили в продюсерском агентстве Big Hit Musiс, первым в армию отправится самый старший участник группы, 29-летний певец Ким Сок Чин (Jin). Участник группы RM сообщил фанатам, что у всех семерых исполнителей единое мнение по поводу необходимости прохождения обязательной военной службы. При этом он заверил фанатов в том, что через определённое время все участники группы вернутся на сцену и порадуют фанатов новыми песнями. Изначально призыв на службу певца Ким Сок Чина был отложен до конца года, но он изъявил желание следовать процедуре, установленной Государственным управлением по учёту военнослужащих. Остальные участники группы также своевременно пройдут военную службу. Таким образом, в обсуждении вопроса о возможном освобождении BTS от призыва, которое длилось с 2019 года, поставлена точка. В агентстве Big Hit Musiс выражают надежду на то, что группа BTS сможет вернуться к полноценной деятельности в 2025 году, когда все музыканты пройдут службу.