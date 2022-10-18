Расследование причины сбоя в работе сервисов Kakao продолжается

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Полиция продолжает расследование причины массового сбоя в работе мобильных сервисов, управляемых Kakao Corporation. На данный момент основной версией является возгорание одного из резервных источников питания серверов в центре обработки данных. По состоянию на 18 октября большинство сервисов Kakao работают в обычном режиме. Это, в частности, KakaoBank, Kakao Map, Kakao T, Kakao Navi, Kakao Page, Kakao Webtoon, Melon и Kakao Games. Самый популярный мобильный мессенджер KakaoTalk тоже работает нормально, но резервное копирование и покупки по-прежнему недоступны. Продолжается процесс восстановления интернет-портала Daum. Между тем, пользователи KakaoTalk и связанных с ним сервисов намерены подать в суд на компанию-оператора, требуя возмещения ущерба. По мнению представителя юридической фирмы LKB & Partners, Kakao Corporation несёт полную ответственность за сложившуюся ситуацию, поскольку должна была подготовиться к нештатной ситуации. Хотя большинство услуг являются бесплатными, это не означает, что Kakao освобождается от ответственности за ущерб,- добавил он.