В РК растёт уровень доходов населения

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54,6% работающих по найму граждан РК имеют месячный доход в размере от 2 до 4 млн вон (1.400-2.800 долларов). Показатель выше 4 млн вон у 20,1%. В целом доходы жителей страны растут, что связано с повышением минимальной оплаты труда и с тем, что 55% рабочих на окладе устроены на постоянных рабочих местах. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления РК о ситуации в экономике в первой половине 2022 года. Наибольшая доля тех, кто получает более 4 млн вон в месяц, заняты в научных и технологичных отраслях, финансах и страховании. А наиболее низкая заработная плата в сферах обороны, ресторанного и гостиничного бизнеса, здравоохранения и социального обеспечения, а также в административном госсекторе. У 15,9% работающих по найму южнокорейцев заработная плата составляет 1-2 млн вон (700-1.400 долларов) в месяц, у 9,4% - менее 1 млн вон (менее 700 долларов).