Северная Корея обстреляла буферные зоны в Восточном и Жёлтом морях

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18 октября Северная Корея обстреляла из артиллерийских орудий буферные зоны в акваториях Восточного и Жёлтого морей. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, примерно в 22 часа северокорейские военные произвели около ста артиллерийских выстрелов по Жёлтому морю, а в 23 часа – ещё 150 выстрелов по Восточному морю. Снаряды попали в восточную и западную буферные зоны к северу от Северной разграничительной линии. Буферные зоны были установлены межкорейским соглашением в военной области от 19 сентября 2018 года. Утром 19 октября генеральный штаб Корейской народной армии выступил с заявлением, в котором говорится, что «угрожающий и предупредительный огонь был открыт в качестве мощной военной контрмеры» против учений, проводимых южнокорейскими военнослужащими. Представитель штаба призвал Сеул немедленно прекратить «безрассудные и подстрекательские провокации, которые привели к усилению военной напряжённости на Корейском полуострове».