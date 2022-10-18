Парламентарии РК и Японии встретятся в Сеуле

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В начале ноября в Сеуле состоится конференция южнокорейско-японской и японско-южнокорейской парламентских ассоциаций. Как сообщило 18 ноября агентство Киодо Цусин, японская сторона выразила надежду на то, что предстоящее мероприятие поможет улучшению отношений между Сеулом и Токио. В частности, председатель японско-корейской парламентской ассоциации Нукага Фукусиро выразил желание оказать содействие в этом процессе. Конференции парламентариев проводятся ежегодно, но они дважды переносились из-за пандемии коронавируса. В настоящее время парламентарии обсуждают возможность организации товарищеского футбольного матча в честь 20-летия чемпионата мира по футболу, который в 2002 году совместно проводили РК и Япония. Рассматривается также организация праздничной церемонии в честь 50-летия двух парламентских ассоциаций.