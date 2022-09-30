Глава МИД РК встретился с президентом и премьером Вьетнама

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Министр иностранных дел РК Пак Чин находится во Вьетнаме с визитом, приуроченным к 30-летию дипломатических отношений между двумя странами. 18 октября он встретился с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком и премьер-министром Фам Минь Тинем. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе, план укрепления двустороннего сотрудничества. Главы южнокорейского МИД отметил, что в год, когда страны отмечают 30-летие дипломатических отношений, необходимо вывести двусторонние отношения на более высокий уровень. Он призвал собеседников оказать поддержку южнокорейским компаниям во Вьетнаме. Вьетнамский лидер Нгуен Суан Фук призвал к активизации обменов на высшем уровне, в сферах экономики и обороны. Он передал президенту РК Юн Сок Ёлю благодарность за приглашение посетить Сеул и выразил надежду на скорейшую встречу с южнокорейским лидером.