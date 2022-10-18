KBS - лидер по уровню доверия населения к СМИ

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Телерадиовещательная компания KBS заняла в третьем квартале текущего года первые места по уровню доверия к СМИ среди южнокорейцев. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса 1.005 взрослых жителей страны, проведённого с 22 по 24 сентября. 22% респондентов назвали KBS самой любимой телерадиовещательной компанией в РК. Это самый высокий результат с начала исследования в четвёртом квартале 2018 года. На втором и третьем местах - MBC и JTBC. KBS также получила 19,1% голосов в категории «Самое надёжное СМИ». На втором месте с большим отрывом следуют MBC и TV Chosun. По показателю, оценивающему достоверность новостей, KBS также заняла первую строчку, набрав 23,1% голосов. В тройку лидеров вошли также MBC и JTBC. Общая оценка KBS выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.