В Сеуле проходит Генассамблея ANOC

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С 18 по 21 октября в Сеуле проходит 26-я Генеральная Ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC). В ней принимают участие делегации 204-х из 206-ти стран-членов ассоциации. Своих представителей не прислали Северная Корея и Гватемала. 17 стран, включая Великобританию, Украину и Латвию, принимают участие в мероприятии в режиме онлайн. Делегаты обсуждают актуальные проблемы спорта и подготовку к предстоящим Олимпийским играм. 19 октября к участникам Генеральной ассамблеи ANOC обратился президент РК Юн Сок Ёль. Отметив наличие угроз миру во всём мире, которые существуют сегодня, он призвал мировое сообщество «собраться с силами, чтобы усилия Международного олимпийского комитета и Ассоциации национальных олимпийских комитетов по обеспечению свободы и солидарности через спорт могли продолжаться и в будущем». РК принимает делегации национальных олимпийских комитетов в третий раз. В 1986 в Сеуле проходила пятая, а в 2006 году - 15-я Генеральная Ассамблея ANOC.