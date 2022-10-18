Намгун Хун ушёл с поста главы Kakao Corporation

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19 октября Намгун Хун объявил об уходе в отставку с должности председателя совета директоров Kakao Corporation, взяв на себя ответственность за массовый сбой в работе мобильных сервисов, в том числе, самого популярного в стране мессенджера KakaoTalk. «Я ощущаю личную ответственность за инцидент, поэтому я ухожу с поста руководителя корпорации»,- заявил Намгун Хун, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире Kakao Corporation в районе Пхангё города Соннама провинции Кёнгидо. Он принёс извинения всем пользователям сервисов Kakao и пообещал сделать всё возможное, чтобы восстановить общественное доверие. Намгун Хун сообщил, что будет работать в чрезвычайном органе компании, где сосредоточится на восполнении дефицита. Исполнять обязанности главы Kakao Corporation будет Хон Ын Тхэк, один из членов совета директоров. Ранее в тот же день компания SK C&C, на базе которой размещены серверы данных Kakao, возобновила подачу на них электроэнергии в полном объёме. Это позволило обеспечить пользователей услугами на 100%. Пожар, возникший 15 октября в центре обработки данных Kakao Corporation, вызвал массовое отключение серверов. В этой связи прекратили работу мессенджер KakaoTalk, приложения KakaoBank, Kakao Map, Kakao T, Kakao Navi, Kakao Page, Kakao Webtoon, Melon и Kakao Games, а также интернет-портал Daum. Пожар был потушен примерно через восемь часов, но для восстановления нормальной работы серверов понадобилось более трёх суток.