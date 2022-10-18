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В мире

США не считают необходимым размещать ядерное оружие в РК

Write: 2022-10-19 14:24:54Update: 2022-10-19 19:00:42

Photo : YONHAP News

Наличие 28-тысячной группировки американских войск является подтверждением обещаний Вашингтона обеспечить безопасность РК. Об этом заявил 18 октября представитель Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, нужно ли разместить на Корейском полуострове американское стратегическое оружие на постоянной основе. Райдер напомнил, что американский воинский контингент давно дислоцируется в РК, и он будет оставаться там долгое время. Вашингтон продолжит сотрудничество с союзниками, включая Сеул и Токио, в целях обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Заявление Патрика Райдера можно расценивать, как отрицательное отношение Вашингтона к размещению на территории РК американских стратегических вооружений, по крайней мере, в настоящее время. Отвечая на вопрос о том, почему США не перехватывают северокорейские ракеты, Патрик Райдер заявил, что сохранение системы выявления и отслеживания ракет совместно с союзниками в регионе является серьёзным сигналом для Пхеньяна. Он добавил, что США сосредоточены на сохранении мира в Индо-Тихоокеанском регионе. Представитель Пентагона также отметил, что США открыты для диалога с Северной Кореей. Одновременно госдепартамент США потребовал от Пхеньяна прекратить враждебные действия. Представитель госдепартамента Ведант Патель отметил, что США верят в диалог как средство достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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