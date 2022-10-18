В РК подтверждён очаг высокопатогенного вируса птичьего гриппа

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На утиной ферме в уезде Ечхон-гун провинции Кёнсан-Пукто подтверждён очаг высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1. По данным центрального штаба по чрезвычайным ситуациям, 18 октября там были выявлены предполагаемые антитела к вирусу птичьего гриппа подтипа H5. Результаты дополнительного анализа подтвердили опасения карантинных властей. Это первый случай высокопатогенного вируса птичьего гриппа на ферме с весны текущего года. В последний раз он был подтверждён 7 апреля в городе Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. 10 октября вирус был обнаружен у дикой утки-мандаринки, пойманной в Чхонане провинции Чхунчхон-Намдо. В вышеуказанном хозяйстве в уезде Ечхон-гун выращивают 9.800 уток. Карантинные власти проводят дезинфекцию на всех птицефермах страны, призывая хозяйства ограничить доступ к своей территории. Гражданам рекомендовано не посещать места зимовки перелётных птиц.