Север обстрелял буферную зону у западного побережья

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19 октября, начиная с 12:30, северокорейская артиллерия выпустила около ста снарядов в направлении Жёлтого моря. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, обстрел вёлся с территории уезда Ёнан-гун провинции Хванхэ-Намдо. Все снаряды упали в западной буферной зоне, установленной в соответствии с межкорейским военным соглашением от 19 сентября 2018 года. Южнокорейские территориальные воды затронуты не были. Артиллерийские стрельбы состоялись менее через сутки после того, как северокорейские военные произвели около ста артиллерийских выстрелов по Жёлтому морю и 150 выстрелов по Восточному морю. Снаряды попали в восточную и западную буферные зоны к северу от Северной разграничительной линии. Утром 19 октября генеральный штаб Корейской народной армии выступил с заявлением, в котором говорится, что «угрожающий и предупредительный огонь был открыт в качестве мощной военной контрмеры» против учений, проводимых южнокорейскими военнослужащими.