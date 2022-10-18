Министры обороны РК и Польши обсудили вопросы сотрудничества

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19 октября министры обороны РК и Польши Ли Чжон Соп и Мариуш Блащак провели переговоры в режиме видеоконференции, обсудив вопросы сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности. Как отметили в южнокорейском оборонном ведомстве, переговоры, состоявшиеся спустя пять месяцев после визита Блащака в Сеул, являются подтверждением тесных отношений военных ведомств двух стран. Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в оборонной промышленности. Было решено продолжить контакты в вопросе реализации ранее заключённых соглашений о поставках Польше южнокорейских танков K-2, самоходных артиллерийских установок K-9 и истребителей FA-50. Ли Чжон Соп выразил уверенность в том, что контракт на поставку южнокорейских реактивных артиллерийских систем «Чхонму» повысит уровень сотрудничества двух стран в военной сфере. Мариуш Блащак отметил, что масштабные контракты на поставку вооружений, заключённые с РК, стали возможны, благодаря высокому качеству южнокорейского оружия. Он выразил благодарность Сеулу за готовность оказать всестороннюю поддержку их реализации. Стороны договорились также сотрудничать в проведении учений и подготовке военных кадров.