В Вашингтоне состоялось заседание военного комитета РК и США

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19 октября в Пентагоне состоялось 47-е заседание южнокорейско-американского военного комитета, в котором приняли участие председатели объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил двух стран Ким Сын Гём и Марк Милли. В заседании участвовали также начальник отдела стратегического планирования объединённого комитета начальников штабов РК Ли Ён Су и глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Аквилино. Стороны подтвердили крепость южнокорейско-американского союза, обсудили вопросы, касающиеся передачи Сеулу контроля над своими войсками в военное время, рассмотрели ситуацию на Корейском полуострове. Они обменялись мнениями о действиях Пхеньяна, дестабилизирующих ситуацию в регионе. Марк Милли в очередной раз подтвердил приверженность США обещаниям об обеспечении безопасности РК. Председатели объединённых комитетов начальников штабов обсудили итоги совместных военных учений Ulchi Freedom Shield, которые проходили в августе, положительно оценив оперативные возможности южнокорейских вооружённых сил. Заседания военного комитета проводятся ежегодно, начиная с 1978 года.