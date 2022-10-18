С 2039 года количество домохозяйств в РК начнёт сокращаться

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В РК продолжается рост количества домохозяйств, которое к 2039 году достигнет пика, составив 23 млн 870 тыс. Затем их количество начнёт сокращаться быстрыми темпами,- сообщили в Национальном статистическом управлении. Ожидается, что в 2050 году в стране будут 22 млн 850 тыс. домохозяйств, и 49,8% из них придётся на людей в возрасте старше 65 лет. Наиболее сложная ситуация, по прогнозам, будет наблюдаться в провинции Чолла-Намдо, где соответствующий показатель превысит 60%. Примерно такая же ситуация сложится в провинциях Кёнсан-Пукто и Канвондо. В городе Сэчжоне дела будут обстоять лучше. Там доля домохозяйств, состоящих из пожилых людей составит 35%. В Национальном статистическом управлении полагают, что к 2050 году средний возраст глав домохозяйств составит 64,9 года. Это более чем на 12 лет больше, чем в 2020 году. Если прогноз оправдается, то возраст глав домохозяйств превысит 60 лет по всей стране, за исключением Сэчжона. В частности, в провинции Чолла-Намдо он превысит 70 лет. Прогнозируется, что доля домохозяйств, состоящих из одного человека, увеличится с 31% в 2020 году до 40% в 2050 году. Доля семейных пар, имеющих детей, сократится с 29,3% до 17,1%. Среднее число членов семьи снизится с 2,37 в 2020 году до 1,91 в 2050 году. Доля южнокорейцев, не состоящих в браке, возрастёт с 19,6% в 2020 году до 29,6% в 2050 году.