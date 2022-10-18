В РК развивается сервис доставки при помощи дронов

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В последнее время спектр применения беспилотных летательных аппаратов постоянно расширяется. Недавно в тестовом режиме запущен сервис доставки при помощи дронов. Проект действует в нескольких пансионатах в уезде Капхён-гун провинции Кёнгидо. В его рамках отдыхающие могут заказать что-либо в расположенных неподалёку магазинах через специальное приложение. Доставка осуществляется при помощи дронов. После получения заказа работники магазина собирают посылку, которую затем прикрепляют к дрону на крыше здания. Как только в центре управления определяют маршрут, дрон самостоятельно направляется к заказчику. На примере одного из пансионатов отмечается, что на преодоление пути от магазина до места доставки на автомобиле требуется около шести минут. В случае с дроном показатель сокращается до 1 минуты 40 секунд. Приземляется он на специально оборудованную площадку в пансионате, которой присвоен специальный адрес. По таким адресам выстраивается маршрут от места отправки до получателя. Основное достоинство такой системы в том, что после определения маршрута дрон самостоятельно выполняет полёт. В настоящее время данный сервис предоставляется в 20 пансионатах. Представитель министерства административного управления и безопасности подчёркивает, что данный проект имеет важное значение, являясь началом коммерциализации доставки дронами. С прошлого года министерство реализует проект услуг доставки дронами в госсекторе в рамках уезда Ёнволь-гун провинции Канвондо. Его рамки планируется распространить на частный сектор, установив дополнительно 40 точек приёма посылок, доставляемых дроном.