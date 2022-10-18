Мэр Сеула О Сэ Хун посетит города Европы

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21 октября мэр Сеула О Сэ Хун отправится в 11-дневную зарубежную поездку, в ходе которой он посетит Париж во Франции, Лозанну и Базель в Швейцарии, Мадрид и Севилью в Испании, Амстердам и Роттердам в Нидерландах. Во французской столице он примет участие в церемонии открытия Международного фестиваля городских садов, познакомится с реализацией проекта озеленения центральной части города и обсудит вопросы сотрудничества с мэром Парижа Марком-Антуаном Жаме. В Лозанне О Сэ Хун примет участие в ежегодной конференции Всемирного союза городов-организаторов Олимпийских игр и встретится с руководителями Международного олимпийского комитета, с которыми обсудит заявку Сеула на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. В ходе посещения Испании мэр Сеула встретится с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Алмейдой, а затем отправится в Севилью, где осмотрит достопримечательности. В Нидерландах О Сэ Хун осмотрит достопримечательности Роттердама и встретится с мэром Амстердама Фемке Халсема.