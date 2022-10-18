Пхеньян критикует позицию стран Запада по правам человека в КНДР

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США, Евросоюз и другие страны Запада применяют двойные стандарты в вопросах прав человека. Такое заявление сделал постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая 19 октября на заседании Третьего комитета в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, обвинения в нарушениях прав человека, предъявляемые мировым сообществом, не имеют ничего общего с истинными правами человека. Упоминая США, Великобританию и Евросоюз, Ким Сон подчеркнул, что попытки уничтожить политические системы определённых государств нарушают права человека и оскорбляют народы этих стран. Он заявил, что в реализации государственной политики северокорейский лидер Ким Чон Ын в первую очередь руководствуется интересами прав человека, прилагая усилия для защиты политических и социальных прав народа. Заявление может быть связано с тем, что Евросоюз готовит проект резолюции по правам человека в Северной Корее.